Ulrich Tukur & Rhythmus Boys in der Stadthalle Chemnitz

Der Ausnahmekünstler Ulrich Tukur und seine Rhythmus Boys kommen am Freitag nach Chemnitz. In ihrem Programm "Es leuchten die Sterne" präsentieren sie eine Mischung aus Jazz, Blues, Chanson und klassischen Liedern. Tukur ist ein begnadeter Sänger und Entertainer, der mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seinem unvergleichlichen Humor das Publikum immer wieder in seinen Bann zieht. Die Rhythmus Boys sind eine hochkarätige Band, die mit ihrem virtuosen Spiel für den perfekten musikalischen Rahmen sorgt. Das Programm "Es leuchten die Sterne" ist eine Hommage an die großen Stars der Musikgeschichte, von Frank Sinatra über Louis Armstrong bis hin zu Edith Piaf. Tukur und seine Band präsentieren die Klassiker in neuen, spannenden Arrangements. Ein Abend voller Musik, Tanz und Lebensfreude, den man sich nicht entgehen lassen sollte. (fp)

Chemnitz Stadthalle, Theaterstraße 3,

Fr 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.