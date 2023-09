Ulrich Tukur und Christian Redl in Bad Elster

Vorhang auf für die Kunst der Sprache: Die beiden bekannten Schauspieler und Sprachkünstler Ulrich Tukur und Christian Redl wollen in einer Zeit zunehmender Zerstörung der Sprache und gleichzeitiger visueller Überreizung noch mal an die Anfänge, an den Ursprung von Theater erinnern: den Text, die Sprache mit der man eine gute Geschichte erzählt. Neben ihren Lieblingsgedichten haben sie sich dazu eine zu Unrecht fast in Vergessenheit geratene Form ausgesucht: die Ballade. Wie der Kriminalroman lebt sie von Spannungsmomenten und Knalleffekten. Und wie in diesem verwandten Genre geht es immer um Mord, Ehebruch, Verführung, Kindsmord und unerwiderter Liebe, wie schon Friedrich Schiller, selbst ein begeisterter Balladenschreiber bemerkte. Oft sind ganz volkstümliche Geschichten von Mord und Totschlag, Spukerscheinungen oder Liebe und Untreue die Quelle. (fp)

Bad Elster König Albert Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.