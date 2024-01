Ultraharte Action in One-Man-Show

Superstar Jason Statham spielt in "The Beekeeper" einen Imker namens Mr. Clay, der nach Rache sinnt. Er will einen Betrug sühnen, dem seine Nachbarin zum Opfer gefallen ist. Auf seinem Rachefeldzug gegen die Betrüger wird Mr. Clays Vergangenheit als Geheimagent offenbar. Die verantwortliche Filmagentur verspricht eine "One-Man-Show, ultraharte Action und spektakuläre Kampfszenen". Für die Kritik war der Film noch nicht zugänglich. (dpa)

The Beekeeper

Großbritannien/USA 2024, 105 Min., Action

Regie: David Ayer,

Darsteller: Jason Statham, Josh Hutcherson, Minnie Driver, Jeremy Irons, ab 18 Jahren

Bewertung: keine Bewertung

Foto: Daniel Smith/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc./dpa

