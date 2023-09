Und dann geht sie einfach

Es ist ein großer Stoff, den sich die österreichische Regisseurin Barbara Albert mit dem Kinofilm "Die Mittagsfrau" vorgenommen hat. Der gleichnamige Roman von Julia Franck ist vielschichtig, geht in die Tiefe, 2007 wurde er mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte von Helene Würsich, die nach dem Zweiten Weltkrieg scheinbar grundlos ihren kleinen Sohn an einem Bahnhof in der Provinz zurücklässt und einfach geht. (dpa)

Die Mittagsfrau

Deutschland, Schweiz, Luxemburg 2022, 142 Min., Drama

Regie: Barbara Albert,

Darsteller: Mala Emde, Max von der Groeben, Thomas Prenn, Liliane Amuat, Fabienne Elaine Hollwege, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Ricardo vaz Palma/ Wild Bunch/dpa

