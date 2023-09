Unterhaltsames "Zeitzeugencafé" im Schloss Nossen

Im Schloss Nossen findet am Sonntag, 15 Uhr ein "Zeitzeugencafé" statt. Nach langer Pause möchte das Schloss damit Licht in die eigene Geschichte bringen. Zu den unbekannteren Kapiteln sächsischer Geschichte gehört, dass die berühmte Gräfin Cosel vor ihrer lebenslangen Gefangenschaft in Stolpen für ein paar Wochen im Schloss Nossen inhaftiert war. Unfreiwillig verbrachte sie die Weihnachtszeit 1716 im Renaissanceschloss an der Mulde. Einiges ist aus den Akten dazu bekannt. Die Persönlichkeit der Mätresse August des Starken habe zu ihren Lebzeiten zu reichlich Tratsch und Klatsch geführt. Wenn Jens Gaitzsch - ein Zeuge der historischen Coselberichte und -briefe - von dieser Berühmtheit und ihrer Verbindung zu Nossen bei Kaffee und Kuchen erzählt, verspricht es ein unterhaltsames Kaffeekränzchen zu werden. Der Eintritt kostet 14 Euro inklusive Kaffeegedeck. (fp)

