Unvorhergesehenes im Stadttheater

Aus Zwei mach Vier: Pampatutti ist nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eine Weiterentwicklung des Duos Pampatut. Wo früher die Leute gelacht und gesungen haben, wird heute auch noch getanzt. Das ungewöhnliche Quartett ist eine wahnwitzige Mischung aus Chaos und Kunst, bei der man sich nie sicher sein kann, was als nächstes passiert, auch die Band selbst nicht. Mitreißende Tänze wechseln ab mit derben Liedern oder frommen Chorälen. Und spätestens, wenn der gesamte Platz "Feuerwasser!" brüllt, kann man sich dem, was auf der Bühne passiert, nicht mehr entziehen. Die Vier stehen am heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im Glauchauer Stadttheater auf der Bühne. Obwohl, es könnte sein, dass von Stehen nur kurz die Rede sein wird. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Karten kosten ab 19 Euro. (kru)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.