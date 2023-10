Da sind sich wohl alle Genre-Experten einig: "Der Exorzist", in diesem Jahr 50 Jahre alt, zählt zu den wichtigsten Filmen des Horror-Genres. Zwei Oscars gewann der Film rund um ein kleines, von einem Dämonen besessenes Mädchen. Nun startet eine Fortsetzung und auch fünf Dekaden später wird man sich an der einen oder anderen Stelle am Kinosessel festhalten müssen. Erneut geht es um unvorstellbare Dinge - und: Ellen Burstyn, schon 1973 mit dabei, tritt wieder auf. (dpa)

Der Exorzist - Bekenntnis

USA 2023, 121 Min., Horror

Regie: David Gordon Green,

Darsteller: Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Lidya Jewett, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Universal Picture/dpa

