Uwe Steimle trifft im Parktheater Plauen auf zwei Dialektiker

Uwe Steimle (Foto), Helmut Schleich und Lothar Bölck werden am heutigen Freitag gemeinsam auf die Bühne des Plauener Parktheaters gehen und ihr erstes hieb- und stichfestes Programm "DialekTisch - die Leere von der Wahrheit" präsentieren. Unter der Losung, dem Motto, dem Slogan "Einer für Alle und Alle auf Einen" ziehen sie blank. Ein Sachse, ein Bayer und ein Preuße kreuzen die satirischen Klingen am DialekTisch. Denn mit ihren Dialekten bieten sie sich einander eine wunderbare Angriffsfläche. Ein jeder hört sofort, wohin der andere mit Herz und Schnauze gehört. Aber sie lieben sich trotzdem. Bei dem dialektischen Freundschaftstreffen vom Steimle, Schleich und Bölck erwartet die Besucher ein kabarettistisches Hauen und Stechen mit neoliberalen Spiegelfechtern, olivgrünen Säbelrasslern und antisozialen Schwertschluckern. Veranstaltungsbeginn ist 19.30 Uhr. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. (bju)