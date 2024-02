Vanessa Peters: eine Songwriterin aus Austin

"Manchmal entdeckt man MusikerInnen erst, wenn sie schon zehn Platten veröffentlicht haben: Vanessa Peters ist eine Songwriterin aus Austin, Texas, die ihre lakonischen Kurzgeschichten hier aus dem gewohnten Americana-Sound in einen brillanten Power-Poprock verschiebt, wie ihn früher Aimee Mann, Juliana Hatfield oder Sheryl Crow gemacht haben. Und plötzlich will man nur noch diese Stimme hören." Das schrieb der "Spiegel" über die Künstlerin, die am Freitag im Kulturzentrum St. Barbara auftritt.

Seit Jahren stellt Vanessa Peters ihre Fähigkeiten als Songwriterin unter Beweis und hat Alben veröffentlicht, die von Indie-Pop über Alt-Country bis hin zu experimentellem Folk und 70er-Jahre-Singer/Songwriter-Rock reichen. Mit "Flying on Instruments" haben Vanessa und ihre Band wieder ein Album geschaffen, das kraftvoll und doch sensibel ist. (fp)

Lichtentanne bei Zwickau Kulturzentrum St. Barbara, Hauptstraße 30, Fr 20 Uhr