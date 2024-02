Vater und Sohn haben gemeinsame Musikalische Basis

Wally und Ami Warning sind am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Kulturzentrum "St. Barbara" in Lichtentanne, Hauptstraße 30, mit "groove & soul - deutschsprachige Lieder" zu Gast. Wer Wally und Ami Warning zusammen sieht, spürt schon nach wenigen Takten ein blindes Verstehen und eine tiefe gemeinsame musikalische Basis. Vater und Tochter ergänzen sich bei aller Unterschiedlichkeit absolut harmonisch und ihr vertrautes, unverkrampftes Zusammenspiel zieht Zuhörer und Zuhörerinnen nahezu automatisch in Bann, sagt der Veranstalter. Gemeinsam experimentieren Ami und Wally virtuos mit Rhythmen, Stimmen und Instrumenten. Ihr Zusammenspiel wirkt nie inszeniert, sie schwingen ganz natürlich zusammen - sodass sich ihre positive Energie fast automatisch aufs Publikum überträgt. Derzeit arbeiten sie an einem gemeinsamen Live-Album, das demnächst erscheinen wird. (jarn)

