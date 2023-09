Verborgenes im Kloster Altzella entdecken

Am morgigen Sonntag gibt es um 11 und 14 Uhr die seltene Gelegenheit, die verborgenen Winkel der ehemaligen Klosteranlage Altzella bei Nossen zu besichtigen. Bevor sich der Klosterpark wieder in die nahende Saisonpause begibt, sucht Ingrid Welzig, die ehemalige Leiterin des Objektes, mit interessierten Besucherinnen und Besuchern sonst verborgene Stellen im Park auf. Das goldene Herbstlicht lässt dabei die beeindruckenden Dachböden im sanften Licht erstrahlen, heißt es zur Ankündigung. Während in den verborgenen Kellern die baugeschichtlichen Besonderheiten gut zu erkennen seien. Aber auch andere verborgene Ecken im Klosterpark, die sonst nicht ins Blickfeld der Besucher geraten, werde ein Besuch abgestattet: eine nicht alltägliche Führung mit Kenntnisvermittlung aus 30 Jahren Arbeit im Klosterpark Altzella. Karten für 10, ermäßigt 7 Euro können online unter www.kloster-altzella.de gebucht werden.

