Verdis "Rigoletto" kommt auf Freiberger Bühne

Erstmals seit Jahrzehnten ist eine der populärsten Opern Giuseppe Verdis wieder in Freiberg zu erleben: "Rigoletto". Premiere ist am kommenden Samstag, 19.30 Uhr. Die musikalische Leitung hat GMD Attilio Tomasello; Juana Ines Cano Restrepo inszeniert im Bühnen- und Kostümbild von Lena Weikhard. Der Titelheld gibt als Hofnarr den brutalen Zyniker. Um seinen Herrn zu unterhalten, verspottet er alle und jeden - und seine Opfer sind ihm wehrlos ausgeliefert. Zugleich aber ist er auch ein liebender Vater, der seine Tochter nach dem Tod der Mutter vor genau der Welt bewahren will, die er mehr als jeder andere zu verkörpern scheint. Mit "Rigoletto" wurde Giuseppe Verdi 1851 endgültig zum erfolgreichsten italienischen Komponisten seiner Zeit. Für die Premiere und die zweite Vorstellung am 9. Mai gibt es nur noch Restkarten; besser sieht es für die dritte Vorstellung am 13. Mai aus. (fp)