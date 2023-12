Vesper mit festlicher Musik für Trompete und Orgel

Am Vorabend zum Weihnachtsfest lädt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz zu einem weihnachtlichen Konzert in der St. Annenkirche (Foto) ein. Es musizieren Jakob Wagler (Trompete) und Kirchenmusikdirektor Enrico Langer (Orgel). "Das Konzert zwischen Bergparade und Heiligabend ist eine schöne Möglichkeit, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die Kombination von Trompete und Orgel ist dazu gut geeignet", blickt Martin Johannes Lange auf das Konzert am Samstag in Annaberg-Buchholz voraus. "Mit Werken von Antonio Aldrovandini, Dietrich Buxtehude und Johann Ludwig Krebs werden die Besucher mit auf die Reise in die Weihnachtstage genommen", so der Verwaltungsleiter der Kirchgemeinde weiter. Beginn ist um 17 Uhr. Karten sind im Vorverkauf online, im Pfarramt und an der Abendkasse erhältlich. (hd)

www.annenkirche.de