Viel Betrieb auf kleinen Schienen

Der Modellbahnclub Glauchau lädt am heutigen Donnerstag und am Freitag zur Ausstellung ein. Die Mitglieder stellen ihre Anlagen im Domizil an der Österreicher Straße aus. Die Türen sind jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der im Bau befindlichen volldigitalen TT-Anlage werden erstmals Züge rollen, sagt der Clubvorsitzende Jürgen Horst (Foto). Ebenso sei der automatisch gesteuerte Straßenverkehr auf der Räthischen Anlage optimiert worden. Auf anderen Anlagen wie dem Bahnbetriebswerk, der Clubanlage und der Schmalspurbahn sind Ausbesserungsarbeiten erfolgt, um sie dem Publikum präsentieren zu können. Kinder können darüber hinaus das Rangier-Diplom erwerben. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf und für Kinder einen Euro. (sto)

