Villa Esche als Bühne für Vortrag über Möbeldesign

Chemnitz.

In der Villa Esche (Foto) in Chemnitz, Parkstraße 58, dreht sich an diesem Mittwoch ab 19 Uhr alles um das Thema Möbel. Deshalb steht auch der Vortrag von Buchautor Sascha Lange unter dem Motto "Möbel aus der Zukunft". Wie es dazu in der Ankündigung heißt, glaubten viele Menschen zu Beginn des sogenannten "Space Age", also des Weltraumzeitalters, in der Mitte des 20. Jahrhunderts daran, dass bald jedermann ins All fliegen und auf dem Mond spazieren könne. So auch in der DDR und BRD. Die Experimentierfreudigkeit und der Innovationsgeist der 1960er- und 1970er-Jahre beeinflussten laut Lange viele Bereiche des täglichen Lebens, auch durch den Siegeszug der Kunststoffe. Das Design von Möbeln wurde dadurch revolutioniert, sowohl in Ost als auch in West. Mehr noch: Die sonst nicht in Freundschaft verbundenen Länder kooperierten auf diesem Terrain und definierten moderne Wohnkultur völlig neu. Dass ausgerechnet von westdeutschen Designern entwickelte Stühle und Tische aus Polyurethan zu Klassikern im Osten wurden, gehört zu den kuriosen Seiten des von Sascha Lange mit wissenschaftlicher Genauigkeit erzählten Kapitels deutsch-deutscher Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet. (fp)