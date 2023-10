Vogelschau mit Papageien und Sittichen

Der Botanische Garten Chemnitz an der Leipziger Straße 147 wird an diesem Wochenende Gastgeber für einen Auftritt von Vögeln. Denn der 1. Vogelzüchter- und Vogelliebhaber-Verein Chemnitz möchte seine schönsten Tiere präsentieren und zugleich über seine Arbeit informieren. Zu sehen sein sollen Finken, Papageien und Sittiche in rund 30 Volieren und Vitrinen. Die Züchter wollen den Gästen der Schau auch etwas Wissenswertes über die Lebensweise sowie die Zucht der Tiere und deren Gefährdung in der Natur vermitteln. Schautafeln sollen zudem weitere Informationen dazu liefern. Auch über die Arterhaltung durch Zucht in den Volieren können die Besucher etwas erfahren. Laut Verein werden zur Veranstaltung am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr vor allem Kinder und Jugendliche im Fokus stehen, da besonders bei ihnen das Interesse an der Vogelwelt geweckt werden soll. Ein Beispiel dafür, welche Freude man an Vögeln haben kann, ist der Mylauer Andy Lösche, der mit seinen zwei Tieren Lola und Luca auch zum Spaziergang aufbrechen kann (Foto). Der Eintritt zur Schau kostet 3 Euro, und ist für Kinder bis 14 Jahre in Begleitung von Erwachsenen frei. (fp)

