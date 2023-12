Vogtländische Kirchengemeinden laden zum Krippenspiel ein

Zu Heiligabend und Weihnachten sind auch in den vogtländischen Kirchen vielfältige und besondere Gottesdienste, Krippenspiele und Konzerte zu erleben. In den meisten Kirchen beginnt der Heiligabend mit dem Krippenspiel. Das Foto entstand im vergangenen Jahr in der Plauener Johanniskirche. Sie gehört zu den größten Gotteshäusern im Vogtlandkreis. Auch in diesem Jahr werden sich dort wieder viele Menschen treffen. Los geht es am Heiligen Abend um 15.30 Uhr mit einer Christvesper mit Krippenspiel. Um 17.30 Uhr beginnt in der Plauener Johanniskirche eine musikalische Christvesper mit Sopranistin Michéle Rödel sowie dem Kirchen- und Posaunenchor. 22 Uhr wird es am Sonntag Musik & Meditation mit Matthias Krüger (Trompete) und Kantor Heiko Brosig (Orgel) geben. Alternativ kann 22 Uhr in Plauen eine Christnacht mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde in der Lutherkirche besucht werden. (bju)

