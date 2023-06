Vogtländische Sängerin Loni Lila tritt beim Spitzenfest auf

Musikalisch kommt beim 62. Plauener Spitzenfest an diesem Wochenende nahezu jeder auf seine Kosten: Am heutigen Samstag, 20.30 Uhr, geht es mit dem "Flames of Love"-Sänger Fancy zurück in die 1980er-Jahre. Der 76-Jährige wird auf der Altmarktbühne seine Hits präsentieren. Danach baut die Depeche Mode-Coverband Remode die Synthiepop-Stimmung weiter aus. Am Sonntag ab 19 Uhr sorgen Nena-Double "Lena" und Westernhagen-Double Andreas Marius Weitersagen für Party-Atmosphäre. Auf der Altmarktbühne startet am Sonntag, 14 Uhr, das Familienprogramm des Vogtlandradios. Mit dabei sind unter anderem die "Vogtlandrätin" Resi und die vogtländische Singer-Songwriterin Loni Lila (Foto). Gesungen, getanzt und mitgefiebert wird nicht nur während des Bandcontests, der am Samstag ab 15 Uhr am Johanniskirchplatz startet. Auch zum bereits zehnten Tanzmarathon, 14 Uhr, auf dem Altmarkt soll es bunt zugehen. (cbo)