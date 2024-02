Vogtland: Ausstellung als Einladung zum Schmunzeln und Nachdenken

Unerwartetes bringt Heike Grüning derzeit mit ihrer Ausstellung in der Göltzschtalgalerie ans Licht. Die Exposition unter dem Titel "Farbenfrohe Begleiterscheinungen" ist in der Nicolaikirche Auerbach bis Ende Mai zu sehen. Schon als Kind gehörten Streifzüge durch die Natur zu den liebsten Beschäftigungen der 1959 in Lauchhammer geborenen Künstlerin. Zu beobachten, was "kreucht und fleucht" und welche Veränderungen den Wechsel der Jahreszeiten begleiten, verband sich bei Heike Grüning mit der Leidenschaft, fantasievolle Geschichten zu erfinden. Auf dieser Basis entwickelte sich ihre künstlerische Wesensart, inhaltlich mehr und mehr angefüllt von vielfältigen Lebenserfahrungen, so die Ankündigung der Ausstellung. Neben ihrem Beruf als Kunsterzieherin und Deutschlehrerin und mit der Familie fand sie Zeit und Freude daran, detailreiche Ein- und Ausblicke zu gestalten und mit Darstellungsmöglichkeiten zu experimentieren. Das Erzählen von Bildgeschichten wurde zum Teil ihrer Person. Die Ausstellung (bis 31.5.24.) wird zur Einladung zum Gespräch und möchte zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. Die Galerie öffnet mittwochs bis freitags, 11 bis 18 Uhr, und samstags, 14 bis 18 Uhr. (lh)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.