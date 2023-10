Vogtlandmuseum bietet zum 100-Jährigen mehr als Ausstellung

Das Vogtlandmuseum im Herzen von Plauen ist das Heimat- und Regionalmuseum im Vogtland. Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens vermittelt es nicht nur wie gewohnt durch interessante Ausstellungen Informationen, sondern hat im Oktober auch drei wissenschaftliche Festvorträge im Programm. Zwei stehen noch aus. So hält am Mittwoch 11. Oktober um 17 Uhr die Plauener Künstlerin und passionierte Geologin Bianca Hallebach einen Vortrag zum Thema "Ein zeitgeologischer Spaziergang durch das Vogtland". Am Freitag, 13. Oktober wird um 19 Uhr als gemeinsame Veranstaltung mit dem Vogtlandkonservatorium der Komponist Johann Sebastian Bach und seine Verbindung zur Stadt Plauen im Mittelpunkt stehen. Es referiert der wissenschaftliche Mitarbeiter des Bach-Archivs Leipzig, Bernd Koska. Karten zu den Veranstaltungen gibt es an der Museumskasse zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr). (bju)

