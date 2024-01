Vogtlandmuseum erzählt Adlershofer Abendgruß-Geschichten

Noch bis 4. Februar besteht Gelegenheit, die aktuelle Weihnachtsschau im Plauener Vogtlandmuseum zu besuchen: Das Sandmännchen, einer der dienstältesten und beliebtesten Mitarbeiter der deutschen Fernsehlandschaft, gibt sich die Ehre. Die Ausstellung zeigt eine liebevolle Auswahl originaler Trickpuppen, Fahrzeuge und Requisiten aus dem Sandmännchen-Archiv in Berlin-Adlershof. Seit über 60 Jahren bringt das Sandmännchen jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte und eine Prise Traumsand zu den Kindern. Für seine Reisen in die Heimat, in ferne Länder, Märchenwelten oder gar das Weltall hat er einen stattlichen Fuhrpark von mehr als 240 Fahrzeugen gesammelt. Begleitet wird das Sandmännchen von einigen Freunden, mit denen es in den Vorabendprogrammen des rbb, MDR und Kika erscheint. Geöffnet ist das Vogtlandmuseum täglich außer montags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, samstags bis 18 Uhr. (bju)

