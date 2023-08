Vom handgefertigten Prestigeobjekt zum Massenprodukt

Im Industriemuseum ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die Einblick in "mobile Kinderwelten" gibt. Entstanden ist sie gemeinsam mit dem Chemnitzer Kinderfahrzeugsammler Eckart Holler und dem Depot Pohl-Ströher in Gelenau. Zu sehen sind über 20 Exponate, die Kreativität, Erfindergeist und technisches Knowhow zeigen. Kinderfahrzeuge ermöglichen einen Blick in den Alltag ihrer Zeit und die Entwicklungen von Mobilität, Gesellschaft und Pädagogik. Während die ersten Fahrzeuge für Kinder im 19. Jahrhundert noch handgefertigte Prestigeobjekte waren, förderten industrielle Produktion und ein neues pädagogisches Verständnis - insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg - die Spielzeugmassenproduktion. Ergänzend zur Schau lädt das Museum während der sächsischen Schulferien Kinder von vier bis acht Jahren ein, bei einem Bobbycar-Parcour Fahrtalent und Geschicklichkeit zu testen und auf Wunsch einen Kinderführerschein zu erwerben. Das Angebot unter dem Titel "Bei Rot musst Du warten, bei Grün kannst Du starten..." findet bis 18. August dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt. (fp)

