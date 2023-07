Von Ägypten nach Chemnitz

Wie altägyptische Objekte nach Sachsen gelangten, zeigt die aktuelle Foyer-Ausstellung im Archäologie-Museum Chemnitz. Das Landesamt für Archäologie Sachsen bewahrt die zwei kleinen Sammlungen in seinem Depot auf und präsentiert nun 50 Objekte daraus. Gezeigt werden originale Listen und Übergabedokumente, Amulette, Gefäße, Geräte sowie Zeugnisse der Mumifizierung. Die Objekte stammen aus der Zeit zwischen dem 4. Jahrtausend v. Chr. und den ersten Jahrhunderten n. Chr., also von der vorgeschichtlichen bis in die römische Zeit Ägyptens. Der Besuch der Foyerausstellung, die bis 3.9.23 zu sehen ist, ist kostenfrei. (fp)

smac - Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, Stefan-Heym-Platz 1, Chemnitz, geöffnet Di - So und an Feiertagen 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr