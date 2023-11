Von der Kraft eines Wunsches

In Disneys animiertem Musical-Film "Wish" wird es abenteuerlich - Unterhaltungsgigant feiert damit auch sein 100. Jubiläum

Eigentlich klingt es sehr bequem: Im Königreich Rosas erfüllt ein Zauberer seinen Bewohnern ihre größten Wünsche. Sie müssen sich also um nichts Weiteres kümmern und alles wird gut. Oder etwa doch nicht? Denn der König handelt nicht ganz uneigennützig, wie Asha im neuen animierten Musicalfilm "Wish" von Disney schnell merkt - und mithilfe eines kleinen Sterns und einer sprechenden Babyziege namens Valentino die Gemeinschaft retten muss.

Regisseur und Oscar-Preisträger Chris Buck spielt in "Wish" mit der Kraft der Wünsche. Und zeigt wie wichtig es ist, für diese einzustehen. Dabei wirken die Figuren ein wenig so, als seien sie mit Wasserfarbe auf Papier gemalt worden und aus einem Märchenbuch gefallen.

Neben diesem bezaubernden Bilderbuchstil könnte der Soundtrack mit Liedern wie "This Wish" für den nächsten Ohrwurm sorgen. In der deutschen Version ist Helene Fischer mit dem Lied "Weil der Wunsch es wert ist" zu hören. Für Disney-Fans hält der Film außerdem einige - mal mehr, mal weniger - versteckte Hinweise auf alte Klassiker des Unterhaltungsgiganten bereit, der in diesem Jahr sein 100. Jubiläum feiert.

"Wish" stellt eine große Grundfrage, die auch zur Weihnachtszeit passt: Was bedeutet es eigentlich, sich etwas zu wünschen? Dabei gibt er Zuschauern eine Botschaft mit auf den Weg: Dass Wünsche und Lebensträume einen Menschen ausmachen und es sich lohnt, für sie einzustehen. Und dass man versuchen sollte, sie sich stets vor Augen zu führen und selbst zu verwirklichen.

Doch von vorn: Der Zauberer Magnifico herrscht über Rosas, auch als "Königreich der Wünsche" bekannt, deren Bewohner auf den ersten Blick gelassen durch den Tag gehen. Denn jeder von ihnen hat einen Herzenswunsch, den sie ihrem König anvertrauen und dann vergessen. Magnifico hortet sie in schwebenden Kügelchen in einem Turm und verspricht wohlwollend, diese in Zeremonien wahr werden zu lassen. Auf den zweiten Blick scheint den Bewohnern immer etwas zu fehlen, um sich wirklich vollkommen zu fühlen. Wie auch, wenn sie ihren größten Traum nicht kennen, der sie glücklich machen könnte?

Die 17-jährige Asha trifft den Zauberer und merkt, dass er sein Versprechen nicht ernst meint. Als sie die Entscheidung trifft, sich Magnifico entgegenzustellen, begegnet sie einem vom Himmel gefallenen Stern. Durch seine Magie fangen Tiere im Wald und ihre kleine Ziege Valentino zum Beispiel an, zu sprechen. Mithilfe des Sterns will Asha die Wünsche der Bewohner retten. Dabei ist sie auch auf die Hilfe von ihren Freunden angewiesen.

"Wish" zeigt gut, wie problematisch willkürliche Alleinherrscher sein können, die an ihrer Macht hängen und vermeintlich wissen, was gut oder schlecht für die Bevölkerung ist. Und auch, wenn das Ende wie so oft bei Disney-Filmen nur wenig überraschend kommt, fällt es leicht, in die bunte Welt von Rosas einzutauchen. Dazu kommt das Filmabenteuer mit einigen lustigen Szenen daher. Für Familien und Disney-Fans ein schöner Film für die (Vor-)Weihnachtszeit. (dpa)Sabrina Szameitat

Wish

USA 2023, 95 Min., Animation

Regie: Chris Buck,

Deutsche Stimmen: Julia Beautx, Hazel Brugger, Laura Fabeck, ohne Altersbeschränkung



Bewertung:

Foto: Walt Disney Germany