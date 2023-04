Von Königstein nach Dresden: Oberelbe-Marathon

Der Oberelbe-Marathon in Dresden ist einer der beliebtesten Landschaftsläufe Deutschlands. Der Marathon bewegt Tatendurstige aller Alters- und Leistungsklassen mit seiner unvergleichlichen Landschaftsvielfalt in sportlicher Gemeinschaft entlang der Elbe - vom Nationalpark Sächsische Schweiz über Deutschlands beliebtesten Radweg bis hinein in das Herz von Dresden. Einmalig weltweit ist die Begleitfahrt für Angehörige der Marathonis mit einem Schaufelraddampfer der ältesten Dampfschiffflotte der Welt. Der Marathonstartort Königstein befindet sich mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz. Auf den ersten 15 Kilometern erlebt man die faszinierenden und einmaligen Felsformationen des Elbsandsteingebirges. In Pirna wird eine abwechslungsreiche Schleife durch das historische und attraktive Stadtzentrum gelaufen, bevor es weiter auf dem Elberadweg in Richtung Dresden geht. (fp)

Königstein Start Elbwiese auf Elbseite unterhalb des Bahnhofes, verschiedene Distanzen, So ab 9.10 Uhr.