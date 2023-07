Vorlesung für Kinder unter freiem Himmel

In den Stadthallenpark lädt die Technische Universität am heutigen Samstag zur nächsten Veranstaltung der Kinder-Uni ein. Innerhalb der Tüftlermesse "Makers united" wird ab 10 Uhr der aus der ZDFtivi-Wissenssendung "Pur+" bekannte Moderator und Fakten-Erklärer Eric Mayer eine Vorlesung halten, die die Zuschauer zu einer unterhaltsamen Reise in den Weltraum mitnehmen soll. Denn Mayer hat sich in einen Raumanzug gequetscht, hat das Essen der Zukunft gekostet und mit Astronauten gesprochen. Er erzählt von seinen Eindrücken und hat spannende Fakten im Gepäck. Gemeinsam mit den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern sowie deren Eltern und Großeltern geht er auf eine abwechslungsreiche Entdeckungstour in den Weltraum und fragt dabei unter anderem, wie laut es beim Urknall war, wie tief schwarze Löcher sind und ob man mit dem Teleskop auch in die Vergangenheit schauen kann. (fp)