Vortrag in Zwickau: Von Lissabon nach Lappland

In der Veranstaltungsreihe "Blickwinkel" zeigt der Fotograf Peter Gebhard, der unter anderem für "National Geographic" und "GEO" arbeitet, am Freitag in Zwickau seine Live-Foto-Film-Reportage "Bulli-Abenteuer Europa - Von Lissabon nach Lappland". Er war mit seinem kultigen Oldtimer-Bulli "Erwin" auf einer spektakulären Tour durch Europa unterwegs. Gemeinsam mit seinem Assistenten fuhr er mit Muscheltauchern im spanischen Galicien an der schroffen Atlantikküste aufs Meer, und im Herzen Kastiliens gerieten sie in eine hitzeflimmernde Wüste. Nach dramatischen Momenten entlang der Alpenpässe querten sie im glutheißen August Deutschland vom Bodensee bis zur Odermündung und tuckerten weiter ins Baltikum. Am Ende ihrer Mammuttour stießen sie am Eismeer auf die Sami-Rentierzüchter, die Gebhardt als junger Foto-Student 25 Jahre zuvor schon einmal auf ihrem Treck begleitet hatte. Ein Feuerwerk an Polarlichtern krönte den Abschluss der Reise am Nordkinn, dem nördlichsten Festlandspunkt Europas. Beginn des Vortrags ist am Freitag, 20 Uhr im Hörsaal 1 der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf dem Campus Scheffelberg. (jarn)

www.blickwinkelreihe.de