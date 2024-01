Vortrag wirft Blick auf Bergbaukunst in Sachsen

Im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz läuft die traditionelle Januarausstellung, die sich in diesem Jahr der Montanregion Erzgebirge anlässlich des fünften Jahrestages der Verleihung des Welterbetitels widmet. Bereits am Eröffnungswochenende konnten 400 Besucher in die Welt der Welterbebestandteile "en miniature" eintauchen und die außergewöhnlichen Leihgaben als Modelle und Darstellungen aus der Volkskunst bestaunen. Ein weiteres Highlight sind Fachvorträge, die vertiefende Einblicke in das Unesco-Welterbe ermöglichen. Am heutigen Samstag werden Gäste zu einem fesselnden Vortrag unter dem Titel "Sächsische Bergbaukunst im 18. Jahrhundert auf dem Weg nach Russland" eingeladen. Der 15 Uhr beginnende Vortrag wirft einen Blick auf die beeindruckende Bergbaukunst in Sachsen, die im 18. Jahrhundert nicht nur Landesreichtum und Macht sicherte, sondern auch den Weg nach Russland fand. (hd)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.