Wäsche schrubben wie zu Urgroßmutters Zeiten

Ein Kinderhandwerkermarkt mit Mitmach-Stationen vom Schmieden, Spinnen, Sägen, Sticken bis zum Sense Dengeln lädt für Mittwoch von 10 bis 17 Uhr auf Schloss Rochsburg (Landkreis Mittelsachsen) ein. Es wird gewebt, und aus getrockneten Kräutern und Heu entstehen kleine Duftkissen. Dabei werden die Kinder hautnah erfahren, dass alte Handwerkstechniken sehr mühselig waren, aber auch Spaß machen können. Am Ende dürfen die Nachwuchs-Handwerker und -Handwerkerinnen kleine Andenken mit nach Hause nehmen. Für die Materialkosten fällt ein Obolus von vier Euro an. Zur Stärkung zwischendurch gibt es kleine Leckereien aus dem Lehmbackofen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder von fünf bis zwölf Jahren, aber auch für Eltern gibt es was zu erleben. Wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal mit einem Waschbrett Ihre Wäsche geschrubbt? (fp)