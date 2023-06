Waldgeister erhalten Zuwachs

Zum beliebten Waldgeisterschnitzen laden am Samstag ab 10 Uhr die Schnitzvereine aus Geyer, Thum und Ehrenfriedersdorf ein. Dann entstehen am Waldgeisterweg im Greifensteinwald neue Figuren. Mit dabei ist auch wieder Hexe Schlotterknie. Die liebenswürdige Märchengestalt gehört längst zu den Stammgästen des Treffens. Mehr als 30 Figuren schmücken inzwischen den Waldgeisterweg, dessen Geschichte im September 2002 begonnen hat. Anfangs hatten die Mitstreiter des Schnitz- und Krippenvereins Ehrenfriedersdorf allein ihre Ideen in Holz verewigt. 2009 wurden die Geyerschen Schnitzer mit ins Boot geholt, ein Jahr später die Thumer. Der Zugang zu den Orten des Geschehens ist unter anderem über den Albin-Langer-Weg und über die Greifensteine möglich. (lomü)