Wanderung durch die Weinberge rund um Schloss Wackerbarth

Wandern durch die Weinberge rund um Schloss Wackerbarth ist am Samstag angesagt. Im Einklang mit der Natur pflegen die Winzer in den sonnenverwöhnten Steillagen die Reben und legen so die Grundlage für Spitzenqualitäten. Lassen Sie den Blick über das Elbtal schweifen und genießen Sie bei vier Proben ausgezeichnete Weine. Zu achten ist auf wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und ausreichenden Sonnenschutz. Bei sommerlichen Temperaturen wird die Mitnahme alkoholfreier Getränke empfohlen. Der Weg ist für Kinderwagen nicht geeignet. (fp)

Radebeul Schloss Wackerbarth, Wackerbarthstraße 1, Sa 11.30 Uhr