Wanderung führt an Orte des Wintersports

Eine geführte Wanderung steht für diesen Mittwoch in Oberwiesenthal auf dem Programm. "Schnuppern Sie im Sommer, wo die Wintersportler trainieren! Wir blicken hinter die Kulissen an unserer Schanzenanlage, entdecken die alte Rennrodelbahn, bewundern unsere nagelneue Schießanlage in der Sparkassen-Skiarena und zu guter Letzt gehen wir gemütlich da entlang, wo man auch im Sommer Schlitten fahren kann", heißt es in der Ankündigung. Gewandert wird zwischen 10 und 15 Uhr ab dem Wiesenthaler K3. Die Strecke umfasst zehn Kilometer und ist mittelschwer. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Das Teilnehmen kostet 2 Euro mit Gästekarte und 5 Euro ohne eine solche. Kinder bis 16 Jahre sind frei. Anmeldung unter Ruf 0178 5311865. (urm)