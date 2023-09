Warum der Job einer Prinzessin ein schwerer ist

Im Spinnbau in Chemnitz hat am Freitag "Prinzessinnendramen" Premiere. Tags darauf steht 20 Uhr das Minidrama von Elfriede Jelinek erneut auf dem Spielplan im Ostflügel. In dem Stück melden sich sechs Prinzessinnen zu Wort und schlagen nicht nur den Gebrüdern Grimm ein Schnippchen. Schneewittchen (im Bild dargestellt von Anna Huberta Präg mit Patrick Wudtke als Jäger) irrt als Wahrheitssucherin durch den Wald und wünscht sich, sie hätte ihn vor lauter Bäumen nie gesehen. Dornröschen wird von Mr. Right wach geküsst, erstarrt aber schnell wieder angesichts der bevorstehenden Paarung. Doch auch moderne Prinzessinnen erheben ihre Stimme wie Jackie, glamouröse Ex-First-Lady, nebst der Geliebten ihres Mannes, Marylin. Und zu guter Letzt feiern zwei Ikonen weiblichen Schreibens, Ingeborg und Sylvia, ein rituelles Schlachtfest. (fp)

Informationen über die weiteren Vorstellungen, Eintrittspreise und den Kartenvorverkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de