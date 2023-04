In der Freiberger BiB wird am Samstag, 18 Uhr die Reihe "Meet MiT" fortgesetzt: Nach Sängern, Schauspielern und Musicaldarstellern aus dem Ensemble des Mittelsächsischen Theaters steht jetzt die neue Sparte JuT im Mittelpunkt. Katharina Landsberg und Stephan Bestier - auf dem Foto mit den Gesprächspartnern Urs Schleiff (links hinten) und Christoph Nieder (rechts hinten) - leiten seit dieser Spielzeit das Junge Theater, kurz JuT. Die Theaterpädagogin und der Regisseur werden einen Einblick in ihre tägliche Arbeit geben. Sie verraten den Gästen, was das Junge Theater mit dem Planeten Jupiter zu tun hat, warum "Der Kleine Vampir" eine Herzensangelegenheit des JuT ist und was der Freiberger Theaterjugendclub "Alle Tage unter Tage" macht. (fp)