Was hat es mit der Chemnitzer Schmalspurbahn auf sich?

Das Straßenbahnmuseum ermöglicht Besuchern das Eintauchen in ein Stück Chemnitzer Verkehrsgeschichte, die Epoche der Schmalspurstraßenbahn. Die Relikte aus dieser Zeit sind zudem historisch bedeutsam untergebracht: Sie befinden sich in einer Wagenhalle aus dem Jahr 1908. Betreut wird das Museum ehrenamtlich vom Verein "Straßenbahnfreunde Chemnitz". In der Ausstellung erfahren Besucher, warum die Chemnitzer Schmalspurstraßenbahnen auf dem ungewöhnlichen Spurmaß von 925 Millimeter fuhren, weshalb ein Engländer die erste Pferdebahnlinie der Stadt erbaute, wie eine Straßenbahn "funktioniert" und noch vieles mehr. Im Museumsshop gibt es eine Auswahl an Broschüren, Postkartenserien, Andenken und Modellen. Am Samstag kommender Woche, dem 26. August, sind dann von 10 bis 16 Uhr die Fans von Bussen zum Bus-Museumstag eingeladen. Auf dem Programm stehen unter anderem Fahrten mit einem Ikarus-Bus. (fp)

Geöffnet ist das Straßenbahnmuseum, Zwickauer Straße 164, donnerstags, freitags und samstags von 10 bis 16 Uhr. Besucher bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Ab 18-Jährige zahlen 4 Euro. www.strassenbahn-chemnitz.de