Was hat Mathematik mit Politik zu tun?

Im Grünen Salon des Chemnitzer Rathauses findet am heutigen Dienstag um 18 Uhr ein Vortrag statt, in dem es um die Frage geht, wo Mathematik in der Politik gebraucht wird. Professor Dr. Philipp Reiter von der Professur Harmonische Analysis der Technischen Universität (TU) Chemnitz erklärt unter anderem, ob Mathematik helfen kann, ein wirklich faires Wahlverfahren festzulegen. Denn wesentlich für die Organisation eines demokratischen Gemeinwesens ist die Festlegung von Abstimmungsmechanismen, die in transparenter Weise zu nachvollziehbaren Entscheidungen führen. In der Praxis wirft das Design von Wahlverfahren jedoch einige grundsätzliche Schwierigkeiten auf, die in diesem Vortrag illustriert werden sollen. Der Vortrag ist Bestandteil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe "Kulturgut Mathematik und ..." der Fakultät für Mathematik der TU und des Evangelischen Forums. (fp)