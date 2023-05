Was Ingenieure einst entwickelt haben

Im Wasserschloß Klaffenbach bietet sich derzeit ein Blick in die Vergangenheit: Die Ausstellung "#unzeitgemäß" präsentiert technische und elektromechanische Geräte aus mehreren Jahrhunderten. Die Exponate wurden von drei technikversierten Sammlern aus der Region zusammengetragen und teils restauriert. Richard Roth (links) zeigt ein Voltmeter aus dem frühen 20. Jahrhundert, Mark Graupner einen selbst gebauten Weltempfänger aus Teilen, die aus den 1960er-Jahren stammen. In der Bildmitte ist ein verstellbarer Widerstand aus dem frühen 20. Jahrhundert zu sehen. Einige der Ausstellungsstücke können durch Berührung in Gang gesetzt werden. Ergänzt werden die Exponate durch geschichtliche Infos, Dokumente und Bildmaterial. Darüber hinaus haben die Kuratoren Simone Krug-Springsguth und Gunter Springsguth ergänzend zur Ausstellung ein kleines Sammel-Memory entwickelt, das im Schloss erhältlich ist. (fp)

Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen stehen im Internet. www.c3-chemnitz.de