Was man aus einem Buch über die Ukraine erfahren und lernen kann

Zu einem Gespräch mit Steffen Dobbert, Autor des Buches "Ukraine verstehen. Geschichte, Politik und Freiheitskampf", wird für Mittwoch, 18 Uhr ins Zwickauer Robert-Schumann-Haus, Hauptmarkt 5, eingeladen. Die Gesprächsleitung übernimmt der Zwickauer SPD-Stadtrat Kay Leonhard. Beispielsweise sollen Antworten auf Fragen gegeben werden wie: Weshalb kämpft das ukrainische Volk so aufopferungsvoll für Selbstbestimmung und Freiheit? Woher kommt das Nationalbewusstsein der ukrainischen Menschen? Warum steht mit der Ukraine auch die europäische Nachkriegsordnung auf dem Spiel? Das Buch ist eine Reise durch die wechselvolle Geschichte des Landes. Der Autor lebte als Stipendiat in Odessa und Kiew. Insgesamt führten ihn mehr als 50 Recherchereisen in verschiedene Teile der Ukraine. Das Symbolfoto zeigt einen Jungen, der die ukrainische Nationalfahne vor einem Militärfahrzeug schwenkt. (jarn)

