Was zeugt jetzt schon von der Kulturhauptstadt 2025?

An der Jakobikirche im Zentrum beginnt am Donnerstag um 17 Uhr eine geführte Fahrradtour, die den Teilnehmern nahebringen soll, was in Chemnitz auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 bereits im Werden begriffen ist. Eines dieser Projekte ist der "Purple Path", ein Kunstpfad, der Chemnitz mit der Region verbinden soll. Gästeführerin Ramona Wagner will den Radlern an der Jakobikirche das Projekt vorstellen, für das auch die Figuren entstanden, die Anfang des Jahres dort präsentiert wurden (im Bild). Besucht werden bei der etwa zweistündigen Tour unter anderem sogenannte Interventionsflächen, die bis 2025 neu gestaltet werden. Stationen der Tour, die am gerade erst wieder in Betrieb genommenen Klapperbrunnen am Busbahnhof endet, sind unter anderem die Hartmannhalle und der Falkeplatz. Die Teilnahme an der Rundfahrt kostet 9 Euro pro Person, für Studierende 4,50 Euro. (fp)