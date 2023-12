Wasserschloss Klaffenbach lädt zum Weihnachtskonzert

"Macht Musik!" - unter diesem Motto gibt das "Salon-Trio Dresdener Solisten" am Montag, dem 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, im Wasserschloss Klaffenbach (Foto) ein Weihnachtskonzert. Ab 16.30 Uhr erklingen im Bürgersaal des Renaissancebaus Werke großer Meister. Begleitet wird der Kornettist Joachim Karl Schäfer von der Pianistin Oksana Weingardt sowie der Kontrabassistin Yuka Inoue. So erklingt unter anderem eine "Fantasie über Martha" von Friedrich v. Flotow, eine "Fantasie über La Traviata" von Giuseppe Verdi sowie Bearbeitungen berühmter Opernmelodien von Jean-Baptiste Arban. Lassen Sie sich von dem Trio entführen in die Klangwelt der Romantik um 1900. Restkarten gibt es unter anderem im "Freie-Presse"-Ticketshop.

freiepresse.de/tickets