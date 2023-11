"Weihnachten mit der ,HörNixe'" von Radio T in Chemnitz

Am Samstag lädt Radio T aus Chemnitz zu "Weihnachten mit der HörNixe" in das Musikkombinat ein. Von 16 bis 22 Uhr hat die "HörNixe" ein buntes Programm für Groß und Klein zusammengestellt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf weihnachtliche Kurzhörspiele, auf die Präsentation des "HörNixe-Adventskalenders", das Mitmach-Theaterstück "Karneval der Tiere" von und mit Herrn Meister, auf Live-Mitmach-Radio und ein exklusives Wohnzimmerkonzert von Rokotak freuen. Hinter Rokotak verbirgt sich der Bautzener Musiker Milan Greulich, der mit 46 Jahren im Jahr 2021 sein Debütalbum "Riech an Blumen (und merk dir die Namen)" veröffentlichte. Besucher haben ebenfalls die Möglichkeit, die Räume von Radio T zu besichtigen und den anwesenden Radioleuten alle Fragen rund ums Radiomachen und dem Radio-T-Verein zu stellen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. (fp)www.radiot.de

Chemnitz Musikkombinat, Mühlenstraße 94, Sa 16-22 Uhr, freier Eintritt.