Weihnachten und Totenkronen

Warum feiern wir Weihnachten? Was ist ein Bornkinnel? Und wieso stehen in den Fenstern Schwibbögen? Viele Bräuche, die es auch heute noch gibt, sind schon sehr alt. Aber nicht immer wissen wir, was dahinter steckt. Mit einem gemeinsamen Streifzug durch das Archäologiemuseum Smac können Interessierte mit Experten am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, christliche Bräuche in Sachsen erkunden. Da an der Veranstaltung maximal nur 25 Personen teilnehmen können, findet am selben Tag noch eine zweite Führung zu dem Thema für Erwachsene statt. Diese beginnt um 15.30 Uhr. (fpFoto: Uwe Mann)

Die Führungen am 26. Dezember beginnen 14/ 15.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Kartenbuchung wird bis 22. Dezember empfohlen :

buchung@smac-shop.de