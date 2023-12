Weihnachtsmarkt geht (kleiner) weiter

Nur noch heute währt der große Chemnitzer Weihnachtsmarkt - doch dann ist noch lange nicht Schluss. Denn er geht erstmals in verkleinerter Form in die Verlängerung: vom 27. bis 30. Dezember, jeweils von 12 bis 21 Uhr auf dem Düsseldorfer Platz und der Richard-Möbius-Straße. Neben Glühweinständen, kulinarischen Genüssen und weihnachtlicher Stimmung präsentieren sich zudem jeweils 14 bis 18 Uhr an der Weihnachtspyramide unter dem Motto "Coming home" Chemnitzer Unternehmen, die sich und ihre Stellenangebote vorstellen. Wer jedoch alle Attraktionen erleben möchte, sollte heute bis 20 Uhr vorbeischauen. An über 200 Ständen gibt es rund ums Rathaus neben allerlei Leckereien und schönen Geschenkideen vor allem erzgebirgische Volkskunst. Auf der großen Bühne am Rathaus läuft ein abwechslungsreiches Programm. Am Samstag schaut dort 17 Uhr letztmals der Weihnachtsmann vorbei. 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr veranstalten Posaunenchöre eine Weihnachtsvesper. Und am Düsseldorfer Platz sind die Erzgesellen zugange.

