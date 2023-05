Weltall-Nussknacker und andere sächsische Produkte

Im Industriemuseum ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die Kreative und Kunstschaffende aus Sachsen gestaltet haben. Sie präsentieren Ideen und Produkte. Für Besucher bietet sich damit die Möglichkeit, einen Einblick in die kreative Vielfalt und das Potenzial der Region zu erhalten. Zu sehen sind individuelle Mode, Interieurprodukte, Kunstwerke und außergewöhnlicher Schmuck sowie Designs abseits von Massenware, aber auch ein Weltall-Nussknacker aus dem Erzgebirge, den Jürgen Kabus vom Museum zeigt (im Bild). Die Ausstellung "Werk-Schau - Made in Sachsen" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Industriemuseums und der Organisation Kreatives Sachsen, die sich als Mutmacher und Impulsgeber für Kultur- und Kreativschaffende in Sachsen versteht. (fp)

Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen stehen unter www.industriemuseum-chemnitz.de