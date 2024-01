Weltbekannter Konzert-Zyklus versetzt in einen Rausch der Jahreszeiten

Am Freitag erheben die Streichersolisten der Chursächsischen Philharmonie in Bad Elster ihre Instrumente für Vivaldis Meisterwerk "Die vier Jahreszeiten". Die exklusive, neue Konzertproduktion entführt das Publikum mit Vivaldis weltbekanntem Konzert-Zyklus in einen Rausch der Jahreszeiten: In einer passend inszenierten Bilderschau verschmelzen hier Musik und wunderschön eingefangene Bad-Elster-Impressionen zu einer harmonisch-unterhaltsamen Jahreszeiten-Collage, die alle Sinne berührt. Das versprechen die Veranstalter. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Fr 19.30 Uhr