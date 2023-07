Wenigenauma lädt zur nächsten Ponyshow ein

In dieser Woche ist das kleine Örtchen im Landkreis Greiz wieder Schauplatz der Wenigenaumaer Ponyshow. Bereits bis Mittwochabend reiste ein Großteil der Pferde in Gespannen und unterm Sattel mit ihren Besitzern an. Bis zum Höhepunkt, der 42. Wenigenaumaer Ponyshow am Sonntag, wird fleißig trainiert. Vom Shetty bis hin zu den beliebten "Dicken" , den Kaltblütern wird am Sonntag ab 13.30 Uhr eine große Rassenvielfalt in 20 Showbildern in den unterschiedlichsten gerittenen und gefahrenen Darbietungen auf dem Turnierplatz, direkt an der Verbindungsstraße zwischen Auma und Zeulenroda, für einen kurzweiligen, spektakulären Nachmittag sorgen. Besucher können sich von eleganten Pferden und der Einzigartigkeit dieser deutschlandweit beliebten Pferdeshow bezaubern lassen. Das Foto zeigt Martin Ritter aus Linda bei Pausa mit seinem Zehnspänner. Er wird auch in diesem Jahr das Publikum wieder begeistern. Parkplätze sind vor Ort in ausreichender Anzahl vorhanden. Am Rande der Veranstaltung gibt es ein reges Händlertreiben. (surü )