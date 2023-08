Werdauer Museum lockt mit Dampfmaschine und Gartenbahn

Im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in Werdau, Holzstraße 2, wird aktuell die Sonderausstellung "2 Räume - 2 Künstler. 100 Jahre Region Zwickau. Erich Müglitz und Oliver Göhler" gezeigt. Neben Gemälden und Aquarellen des gebürtigen Werdauer Heimatmalers Müglitz (1895-1975) zeigt sie die Fotografien der Wanderausstellung "So schön ist die Region Zwickau" von Oliver Göhler, die in Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Zwickau entstand. Zum Museum gehört auch ein Garten, indem sich von Mai bis Oktober die Museumsgartenbahn dreht. Dort befindet sich auch eine 600 PS starke Dampfmaschine (Foto) im originalen Maschinenhaus, welche mit Elektromotor vorführbar ist. Am kommenden Samstag wird von 14 bis 22 Uhr wieder zum Museumsgartenfest eingeladen. Geöffnet ist das Museum von Sonntag bis Donnerstag jeweils 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5, ermäßigt 3 Euro. (fp)