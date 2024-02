Werdauer Museum zeigt Schätze aus Fraureuther Porzellan

Werdau.

Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau bittet zu Tisch. Museumsmitarbeitern Katrin Wendler hat die Tafel für die Besucher bereits festlich mit Fraureuther Porzellan gedeckt. Das "weiße Gold" steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung, die am Sonntag um 15 Uhr in den Räumen der Einrichtung an der Holzstraße eröffnet wird. In dieser Schau werden selten gezeigte museumseigene Exponate, gehütete Schätze, ans Licht geholt. Der Fundus der Einrichtung ist reichhaltig. Die Fraureuther Porzellanfabrik wurde 1865/66 in der Gemeinde gegründet. 1885 hatte das Werk um die 500 Mitarbeiter und war in seiner Blütezeit. Einen kreativen Aufschwung erlebte das Unternehmen 1915 mit der Gründung der Fraureuther Kunstabteilung. 1926 musste die Fabrik Konkurs anmelden. Die Sonderschau "Mythos Fraureuth - Schätze aus dem Depot" ist bis zum 20. Mai im Werdauer Museum zu besichtigen. (rdl )