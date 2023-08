Werkschau im Wasserschloß Klaffenbach

Im Wasserschloß Klaffenbach am Wasserschloßweg 6 in Chemnitz sind derzeit Arbeiten verschiedener Künstler und Kunstrichtungen zu sehen. Für die sogenannte Werkschau, die den Titel "Umsicht" trägt, durfte jedes Mitglied des Chemnitzer Künstlerbundes drei Arbeiten einreichen, mindestens eine davon kam in die Schau. 84 Künstlerinnen und Künstler haben in diesem Jahr von dieser Möglichkeit des Ausstellens ihrer Werke Gebrauch gemacht. Unter den Ausstellenden sind Persönlichkeiten, die schon vor der Neugründung 1990 dem Künstlerbund angehörten. Dazu gehört beispielsweise Dagmar Ranft-Schinke, Mitglied der legendären Gruppe Clara Mosch. Aber auch der Bildhauer Rainer Maria Schubert, der mit einer kleinen Plastik eines Don Quichote aus Bronze dabei ist. Doch ebenso sind in der Schau auch jüngere Talente vertreten, so etwa Katja Lang mit ihren Radierungen oder Thomas Feldberg mit Malerei (Foto). Die Werkschau ist bis zum 22. Oktober im Wasserschloß Klaffenbach zu sehen. Geöffnet ist die Schau dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zu Tickets und Schau gibt es im Internet. (fp)

www.c3-chemnitz.de