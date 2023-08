West Side Story auf der Felsenbühne in Rathen

Das Fingerschnippen der Straßengangs, das Aufheulen der Polizeisirenen, die fliegenden Röcke der Puerto Ricanerinnen über den Dächern New Yorks, ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft in den Hinterhöfen der West Side - nur wenige Töne der brillanten Kompositionen Leonard Bernsteins genügen, um Bilder wie diese wachzurufen. Bernstein kombinierte verschiedenste Musikelemente miteinander: Jazz, Oper und lateinamerikanische Tanzmusik. "Maria", "Tonight" oder "I Feel Pretty": Mit der Broadway-Premiere 1957 wurde musikalisch und tänzerisch ein ganzes Genre neu definiert. Mutig, realistisch und vital übertragen Komponist Leonard Bernstein, Choreograf Jerome Robbins und Autor Stephen Sondheim Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia" in das New York City der 1950er-Jahre. In der Neuproduktion in Rathen sind neben Ensemblemitgliedern der Landesbühnen Sachsen auch namhafte Solistinnen und Solisten der Musical-Szene zu erleben. (fp)

Rathen Felsenbühne, Amselgrund 17, Do+Fr+Sa jeweils 19 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.